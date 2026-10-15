Информацию о подрыве контейнеровоза под флагом Сингапура на морской мине в Ормузском проливе опровергло Центральное командование США (CENTCOM), сообщила пресс-служба военного ведомства 16 октября в социальной сети X.
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