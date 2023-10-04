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Актер сериала «Тихий Дон» Сергей Зубенко ушел из жизни

Актер сериала «Тихий Дон» Сергей Зубенко ушел из жизни

Омский театр юного зрителя сообщил о трагической новости – 2 октября из жизни ушел талантливый актер и заслуженный деятель культуры Омской области Сергей Зубенко.

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