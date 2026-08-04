Владимир Путин подписал закон для стабилизации топливного рынка страны Президент России подписал закон, призванный стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обес.
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Владимир Путин подписал закон для стабилизации топливного рынка страны Президент России подписал закон, призванный стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обес.
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