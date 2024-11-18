Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: НАТО формально окажется в состоянии войны с Россией

Она рассказала о последствиях ударов Киева по РФ Бывший глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что в случае ударов Киева вглубь территории России с помощью ракет ATACMS НАТО формально окажется в состоянии войны с РФ.
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