⚡️ В Крыму реализуют 276 инвестиционных проектов Общий объем инвестиций — почти 566,5 миллиардов рублей.
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⚡️ В Крыму реализуют 276 инвестиционных проектов Общий объем инвестиций — почти 566,5 миллиардов рублей.