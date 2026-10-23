Биржевые торги 23 октября демонстрируют рост цен на нефть на фоне атак хуситов на территории Саудовской Аравии.
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