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Закон и Порядок

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Российские теннисисты: гордость российского спорта или «команда иноагентов» , «команда бомжей»?

Российские теннисисты: гордость российского спорта или «команда иноагентов» , «команда бомжей»?

В то время, когда большинство наших спортсменов не захотели менять честь Родины на призрачные в настоящих условиях олимпийские медали и отказываются ехать на предстоящие Олимпийские игры в Париже, есть малочисленная команда, которую уже окрестили «командой бомжей» или «командой иноагентов».

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