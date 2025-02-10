Марин Ле Пен обвинила Урсулу фон дер Ляйен в неспособности вывести Евросоюз на курс развития

Глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью испанскому изданию El Debate заявила, что Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволила ускорить разоблачение тех ошибок, которые, вероятно, были допущены политиками Евросоюза.
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