Марин Ле Пен обвинила Урсулу фон дер Ляйен в неспособности вывести Евросоюз на курс развития

Глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью испанскому изданию El Debate заявила, что Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволила ускорить разоблачение тех ошибок, которые, вероятно, были допущены политиками Евросоюза.