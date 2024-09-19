Русская армия продолжает вести ожесточенные бои с противником, продвигаясь вперёд - причём на некоторых направлениях скорость наступления продолжает расти.
"Сумы, Чернигов будут забирать": Отступление из Украинска запустило "эффект домино". 10 тысяч солдат брошены в ловушке - сто ударов в сутки
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Наконец, «открыли» тактику обхода. Хоть бы фильм «Чапаев» посмотрели. А о мемуарах и говорить нечего. Но наши ряженые, видимо, больше увлекались глянцевыми журналами.
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13 час.
Сергей Храмов
Как Вы смеете указывать тем кто окончил военную академию и сразу после её окончания всё вылетело у них из головы, а остались опилки в голове. А с опилками какое маневры какое умное наступление, я начальник - ты дурак и должен иполнять то что я прикажу.... РВСН.
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13 час.
СХ
Сергей Храмов
Посмотрите на Герасимова сгорбленная фигура, потухший взгляд, на языке типовые штампы. От него ждете прорывов и неординарных подходов к боевым действиям. Есле в ГШ такие персонажи, то ВСО может длится вечно... Не смешите мои тапочки от таких кроме замусоленых штампов не дождетесь ничего прорывного и нового... РВСН.
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13 час.
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