"Сумы, Чернигов будут забирать": Отступление из Украинска запустило "эффект домино". 10 тысяч солдат брошены в ловушке - сто ударов в сутки

АЮ Александр Юткин Наконец, «открыли» тактику обхода. Хоть бы фильм «Чапаев» посмотрели. А о мемуарах и говорить нечего. Но наши ряженые, видимо, больше увлекались глянцевыми журналами.

Сергей Храмов Как Вы смеете указывать тем кто окончил военную академию и сразу после её окончания всё вылетело у них из головы, а остались опилки в голове. А с опилками какое маневры какое умное наступление, я начальник - ты дурак и должен иполнять то что я прикажу.... РВСН.