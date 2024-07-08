Псаки посоветовала демократам быстрее подобрать замену Байдену

Global Look Press/Brian Cahn/ZUMAPRESS.com Демократам стоит поторопиться в вопросе подбора замены Джо Байдену как кандидату на президентских выборах в США, если они хотят следовать "другим курсом вперед".
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