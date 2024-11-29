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РФ и Вьетнам обсудили сотрудничество по информационной безопасности

РФ и Вьетнам обсудили сотрудничество по информационной безопасности

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился в Москве с заместителем министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунгом для обсуждения сотрудничества по вопросам обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) в рамках ООН.

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