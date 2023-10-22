ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО В продолжение миграционного конфликта в Самарской области.
"Есть решение по подросткам-мигрантам, оскорбившим губернатора". Новые подробности миграционного скандала в Самаре
Комментарии
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Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Как задержали, так и отпустят, как только волна возмущения схлынет. Ведь, у нас, несовершеннолетним не дают сроки. В лучшем случае, определят в колонию для несовершеннолетних. В чем, очень сильно сомневаюсь.
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11 час.
Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Системная проблема, однако, от этого не решена. До тех пор, пока самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, подобные эксцессы не прекратятся,
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11 час.
Аршак Меликджанян
а почему только на учёт, а не сразу на строительство в ЛДНР??????
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11 час.
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