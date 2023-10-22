"Есть решение по подросткам-мигрантам, оскорбившим губернатора". Новые подробности миграционного скандала в Самаре

Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu Как задержали, так и отпустят, как только волна возмущения схлынет. Ведь, у нас, несовершеннолетним не дают сроки. В лучшем случае, определят в колонию для несовершеннолетних. В чем, очень сильно сомневаюсь.

Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu Системная проблема, однако, от этого не решена. До тех пор, пока самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, подобные эксцессы не прекратятся,