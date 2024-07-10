Нидерланды высказались за скорейшее появление F-16 на Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс по итогам встречи с коллегами из Украины и Дании в среду, 10 июля, заявил, что истребители F-16 должны как можно скорее появиться в небе Украины, – сообщают СМИ.
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