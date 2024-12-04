Ремонт трубы на Троицком проспекте в Архангельске закончился

Целостность системы водоснабжения восстановлена, а участок дороги открыт для проезда.Специалисты ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения завершили аварийно-восстановительные работы на участке от улицы Выборнова до улицы Гагарина.
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