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Глушенков о награде лучшему игроку Суперкубка: «Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете »

Глушенков о награде лучшему игроку Суперкубка: «Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете »

Хавбек сделал дубль в дебютном матче за «Зенит» – против «Краснодара» (4:2) в игре за Суперкубок России.

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