Микроволновое оружие: четыре системы Leonidas уже переданы ВС США, развёртывание на кораблях ВМС США с 2026 года

Изображение Epirus Конец первой четверти XXI века наглядно показал, что торпеды и противокорабельные ракеты (ПКР) – это далеко не единственные угрозы для надводных кораблей, к ним добавились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и безэкипажные катера (БЭК) – камикадзе.
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