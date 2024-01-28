Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин приблизился к канадцу Уэйну Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю, сократив отставание до 63 голов.