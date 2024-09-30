В Грузии признались, что допускали ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, призвав стороны к примирению.
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