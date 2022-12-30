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Нация-попрошайка опять что-то там попросила

Нация-попрошайка опять что-то там попросила

Конгресс украинцев Канады обратился к правительству Канады с просьбой отказать российскому капитану «Вашингтон Кэпитэлз» Александру Овечкину в разрешении на въезд в Канаду, сообщает Washington Hockey Now.

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