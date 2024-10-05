Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал? Что может и чего не может полпред президента в нынешнее время? Герой России, бывший командир батальона «Спарта» и спикер парламента ДНР Артём Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО.

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