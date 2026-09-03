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Царьград

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Губернатор Сальдо обвинил ВСУ в терроризме против мирных жителей

Губернатор Сальдо обвинил ВСУ в терроризме против мирных жителей

Губернатор Владимир Сальдо заявил, что тактика ВСУ под командованием Михаила Драпатого не изменилась: украинские силы продолжают террористические акты в Херсонской области, применяя местных жителей как живой щит.

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