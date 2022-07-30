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NBA 2K представила геймплейный трейлер новой версии игры

NBA 2K представила геймплейный трейлер новой версии игры

NBA 2K представила официальный геймплейный трейлер новой версии игры. На видео представлены звезды НБА, включая героя обложки Девина Букера, Леброна Джеймса, Янниса Адетокумбо и Джеймса Хардена, а также несколько звезд женской НБА во главе с Дайаной Таурази.

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