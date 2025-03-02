Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Daddy Bo
    Ну да, их мотивы понятны: если закрыть боевые действия сейчас, то Украина ещё не успеет толком поразвалиться. И Росси...Украинскую войну ...
  • Россиянин
    Это не лечится...«Пусть за Украину...
  • Сергей Андросов
    А шнурки им не погладить?Макрон и Стармер ...

Между США и Британией развернулась подковёрная борьба за Украину

Между США и Британией развернулась подковёрная борьба за Украину

Истинная причина провала переговоров Зеленского в США кроется в том, что между американцами и британцами развернулась подковерная борьба за контроль над полезными ископаемыми и портами Украины.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Статья пустышка, речь идет о воровстве денег выделяемых на войну на Украине. Кто будет проверять кому и сколько нарисовали откат на миллирды евро от Европы. Вот за эти откаты и идёт продолжение войны на Украине и много желающих украсть часть этих выделенных денег. Вариантов вороство денег множество. РВСН.
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20 час.
Гарибян Сусанна
Пусть строят планы, а будет так как должно быть. Наши земли  вновь войдут в состав России. И портовые города останутся за нами.  Ев ропа  уже не раз пыталась наложить лану на эти территории и в 19 и в 20 веках и получила по физиономии. Так будет и сейчас. Наше дело правое и своё мы себе вернём.И не будут эти янки и англичанки в Чёрном море хозяйничать.
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19 час.
александр лаптанович
Не будет Окраины на Черном море!
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18 час.
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