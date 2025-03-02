Между США и Британией развернулась подковёрная борьба за Украину

Статья пустышка, речь идет о воровстве денег выделяемых на войну на Украине. Кто будет проверять кому и сколько нарисовали откат на миллирды евро от Европы. Вот за эти откаты и идёт продолжение войны на Украине и много желающих украсть часть этих выделенных денег. Вариантов вороство денег множество. РВСН.

Гарибян Сусанна

Пусть строят планы, а будет так как должно быть. Наши земли вновь войдут в состав России. И портовые города останутся за нами. Ев ропа уже не раз пыталась наложить лану на эти территории и в 19 и в 20 веках и получила по физиономии. Так будет и сейчас. Наше дело правое и своё мы себе вернём.И не будут эти янки и англичанки в Чёрном море хозяйничать.