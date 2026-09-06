Латвия и Литва планируют прекратить транзит российского зерна через свою территорию. Как сообщает Reuters, Рига рассматривает возможность полного запрета таких поставок, а Вильнюс пока не раскрывает деталей будущих ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Песня «Взлетаем н...
- Песня «Взлетаем н...
- 35 лет назад ГКЧП...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым