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Министр обороны Дании: Россия может атаковать НАТО в следующие 5 лет

Министр обороны Дании: Россия может атаковать НАТО в следующие 5 лет

РИАМО - 9 фев. Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды, так как в ближайшие 5 лет Россия якобы может совершить нападения на Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

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