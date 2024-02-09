Министр обороны Дании: Россия может атаковать НАТО в следующие 5 лет

РИАМО - 9 фев. Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды, так как в ближайшие 5 лет Россия якобы может совершить нападения на Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.
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