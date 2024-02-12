В 22 года заказала убийство: в Челябинске ФСБ попалась девушка, нанявшая киллеров

Задержанная обвиняется в покушении на троицкого предпринимателя Бориса Спиридонова.В понедельник, 12 февраля, продолжение получила детективная история об исчезнувшем и найденном предпринимателе из города Троицк Челябинской области.
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