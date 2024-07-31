Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

Политика как она есть

Продвижение Российской армии станет более быстрым, потому что резервы противника уничтожаются на подходах и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущается определенная усталость, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.