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Политика как она есть

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Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

Продвижение Российской армии станет более быстрым, потому что резервы противника уничтожаются на подходах и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущается определенная усталость, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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