Эксперт Быстров раскрыл полезные свойства популярных грибов

Дмитрий Быстров, заместитель директора Института "Высшая школа управления гостеприимством" Университета РОСБИОТЕХ, рассказал о пользе белых грибов, лисичек, шампиньонов и вешенок.
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