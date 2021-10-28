Принца Гарри призвали вернуться в Британию на фоне слухов о здоровье Елизаветы II

Вся Великобритания с трепетом следит за состоянием здоровья Елизаветы II. Люди обеспокоены тем, что в последнее время 95-летняя монаршая особа все реже появляется на публике и даже отказалась от участия в нескольких официальных мероприятиях.
Вся Великобритания с трепетом следит за состоянием здоровья Елизаветы II. Люди обеспокоены тем, что в последнее время 95-летняя монаршая особа все реже появляется на публике и даже отказалась от участия в нескольких официальных мероприятиях.
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