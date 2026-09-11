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Пятый канал

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Пезешкиан назвал сотрудничество с Россией важным для Ирана

Пезешкиан назвал сотрудничество с Россией важным для Ирана

Сотрудничество с Россией и другими странами БРИКС важно для Ирана. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Игоря Балдина о значении отношений с Москвой и объединением.

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