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Шесть дней на работе – оплатят ли в двойном размере субботу 28 декабря

Шесть дней на работе – оплатят ли в двойном размере субботу 28 декабря

Шесть дней на работе – оплатят ли в двойном размере субботу 28 декабря Евгения КомароваУчитывая шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками, многих интересует, будет ли суббота 28 декабря оплачиваться в двойном размере.

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