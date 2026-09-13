Природные катастрофы меняют ход истории

Собрание древнеиндийских религиозных гимнов – «Ригведа» – составленное около 1100 года до н. э., содержит упоминание многих географических объектов, которые издавна привлекали внимание исследователей.
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