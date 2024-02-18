Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков

Долго эти грекоподобные извращенцы скрывали всю свою вековую подноготную, наконец всё вскрылось проявлением нового настоящего потомственного ЛГБТ сообщества....

Надежда

Пока эти извращенцы вымрут столько детей подвергнутся растлению, это опасно! Их необходимо изгнать со всех руководящих постов, купировать и отправить на необитаемый остров, вот там пусть и загибаются)