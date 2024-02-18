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Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков

Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков

Парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей.

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Комментарии
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Silver Kont
Пидарасов -на кол!
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4 час.
Валентин Щербаков
Долго эти грекоподобные извращенцы скрывали всю свою вековую подноготную, наконец всё вскрылось проявлением нового настоящего потомственного ЛГБТ сообщества....
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3 час.
Надежда
Пока эти извращенцы вымрут столько детей подвергнутся растлению, это опасно! Их необходимо изгнать со всех руководящих постов, купировать и отправить на необитаемый остров, вот там пусть и загибаются)
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2 час.

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