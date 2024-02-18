Парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей.
Парламент Греции принял закон о легализации однополых браков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Пидарасов -на кол!
Ответить
4 час.
Валентин Щербаков
Долго эти грекоподобные извращенцы скрывали всю свою вековую подноготную, наконец всё вскрылось проявлением нового настоящего потомственного ЛГБТ сообщества....
Ответить
3 час.
Надежда
Пока эти извращенцы вымрут столько детей подвергнутся растлению, это опасно! Их необходимо изгнать со всех руководящих постов, купировать и отправить на необитаемый остров, вот там пусть и загибаются)
Ответить
2 час.
Свежие комментарии