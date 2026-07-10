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Дронов о финале против ЦСКА в 2022-м: «Металлург» вел 3-1, но все надломилось, какие-то монстры против нас начали выходить. Думаю, их опыт сказался тогда, у «Локомотива» сейчас то же самое»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов высказался об успехах «Локомотива». В мае клуб из Ярославля победил «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии Кубка Гагарина-2026.

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