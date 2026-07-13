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Обстановка на загоревшейся после атаки ВСУ российской промзоне изменилась

Обстановка на загоревшейся после атаки ВСУ российской промзоне изменилась

Спасатели локализовали пожар в промышленной зоне Михайловска. Об изменении обстановки на предприятии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

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