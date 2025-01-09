Единый план: демография и экология окажутся в числе вызовов для РФ

Единый план по достижению национальных целей развития России до 2036 года выделяет несколько ключевых вызовов, включая демографические проблемы, социальную справедливость, экологические и экономические вопросы.
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