Ветеран СВО из Кощаково стал призером чемпионата «Абилимпикс»

Ветеран специальной военной операции из села Кощаково Пестречинского района Кирилл Дмитриев занял второе место на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии