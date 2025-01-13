TSMC расторгает контракт с сингапурской компанией из-за предполагаемых связей с Huawei

Компания TSMC прекратила сотрудничество с сингапурской компанией PowerAIR после того, как в ходе проверки клиента возникли опасения по поводу потенциальных нарушений американского экспортного контроля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.