TSMC расторгает контракт с сингапурской компанией из-за предполагаемых связей с Huawei

Компания TSMC прекратила сотрудничество с сингапурской компанией PowerAIR после того, как в ходе проверки клиента возникли опасения по поводу потенциальных нарушений американского экспортного контроля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
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