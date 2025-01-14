И еще немного из жизни Коломенской улицы. «Питерское утро. Бабуля идёт, как пингвин», - пишет читательница Мойки78.
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И еще немного из жизни Коломенской улицы. «Питерское утро. Бабуля идёт, как пингвин», - пишет читательница Мойки78.