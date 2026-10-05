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Аргументы и Факты

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США рассмотрят предложение Литвы создать военную базу на ее территории

США рассмотрят предложение Литвы создать военную базу на ее территории

Администрация США готова рассмотреть предложение литовских властей о создании постоянной американской военной базы на территории Литвы.

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