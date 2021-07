Узнайте 5 фраз, чтобы говорить, как «настоящий англичанин»

Друзья, в этой статье я собрала для вас 5 фраз и их аналоги, которые сделают нашу речь более естественной Вначале будет то, как мы сказали бы это по-русски, а затем приведу два английских варианта: первая фраза абсолютно верная и тоже используется, а вторая — разговорный вариант, который вы скорее всего услышите от носителей 1️⃣ Я ухожу/уезжаю I’m leaving [aɪm ˈlivɪŋ] I’m off [aɪm ɔf] I’m off to Moscow to visit my friend for a couple days — Я уезжаю на пару дней в гости к друзьям в Москву They’re off to Turkey — Они уезжают в Турцию Также эта фраза может означать, что у вас выходной: I’m off on Tuesday, let’s go to the movies! — У меня во вторник выходной, пойдёмте в кино! 2️⃣ Очень хочу узнать / Мне очень интересно I really want to know [aɪ ˈrɪli wɑnt tu noʊ] I’m dying to know [aɪm ˈdaɪɪŋ tu noʊ] Дословно: умираю, чтобы знать Варианты перевода: до смерти интересно, невмоготу узнать, жаждать узнать, не терпится узнать It was locked, so he was dying to know — Она была заперта, поэтому ему было невмоготу узнать, что там внутри Аналогично можно использовать другие глаголы: I’m dying to see your new hair — Не терпится увидеть твою новую причёску He was dying to go back — Ему так хотелось вернуться Mom’s dying to meet you — Маме не терпится с тобой познакомиться 3️⃣ Я — за! Let’s do it! [lɛts du ɪt] I’m (so) down! [aɪm (soʊ) daʊn] / I’m in! [aɪm ɪn] Варианты перевода: буду участвовать, буду, присоединюсь Такими фразами можно выразить свой энтузиазм и желание поучаствовать в том, что вам предложили: We’re going to the karaoke, wanna come? — I’m so down! Мы собираемся в караоке, хочешь с нами? — Конечно! How about playing Monopoly? — I’m in! Может поиграем в монополию? — Я за! 4️⃣ С меня хватит! That’s enough! [ðæts əˈnʌf] I’m done! [aɪm dʌn] Варианты перевода: надоело, больше не могу, достало I’m going to quit this job, I’m done! — Я увольняюсь, с меня хватит Если мы хотим добавим, что именно нас довело до такого состояния, можно использовать предлог with: I’m done with it! — Мне это надоело! I’m done with these constant fights — Мне надоели эти постоянные ссоры My boss was done with this guy — Моего начальника уже достал этот парень НО: эти фразы также имеют значение «закончить, завершить», так что контекст — наше всё: I’m done with work for today, let’s go for a walk — Я отработался на сегодня, пойдём прогуляемся 5️⃣ Меня это бесит It really annoys me [ɪt ˈrɪli əˈnɔɪz mi] It drives me crazy/insane/nuts [ɪt draɪvz mi ˈkreɪzi / ɪnˈseɪn / nʌts] Варианты перевода: сводит с ума, раздражает We love our two-year-old, but sometimes she drives us crazy — Мы любим нашу дочурку, но иногда она нас сводит с ума These yelling kids drive me nuts — Эти орущие дети меня бесят Stop chomping, it’s driving me nuts! — Перестань чавкать, меня это бесит! Если вам понравилась статья, поставьте LIKE и подпишитесь, чтобы не пропустить другие интересные публикации! Thank you for reading, see you next time!.