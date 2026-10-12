В Химках подземный паркинг затапливает водой сквозь стены

В подземном паркинге дома 2а на улице 8 Марта в Химках вода проступает сквозь стены, а засорённые стоки не дают ей уходить, из-за чего уровень жидкости продолжает расти.
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