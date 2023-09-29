SEC откладывает решение по заявкам на биткоин-ETF от BlackRock, Invesco и Bitwise

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отложила принятие решения по нескольким предложениям о спотовых биржевых фондах биткоинов (ETF), включая заявки от финансовых гигантов BlackRock и Invesco, а также Bitwise.
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