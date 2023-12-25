Медики в российском городе начали работать до ночи из-за роста числа заболевших

Поликлиники Казани начали работать до полуночи в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный начальником Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Казани Владимиром Жаворонковым.