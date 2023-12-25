Медики в российском городе начали работать до ночи из-за роста числа заболевших

Поликлиники Казани начали работать до полуночи в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный начальником Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Казани Владимиром Жаворонковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии