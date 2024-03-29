29 марта по народному календарю отмечается Саввин день (святого Савина Ермопольского) Саввин день отмечают в кругу семьи, но без пышных застолий.
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29 марта по народному календарю отмечается Саввин день (святого Савина Ермопольского) Саввин день отмечают в кругу семьи, но без пышных застолий.