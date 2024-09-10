Специалист Поздняков: при выборе бытовой химии нужно оценить упаковку

Очень низкая цена за бытовую химию, продающуюся на маркетплейсах, может указывать на подделку. Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, передает Pravda.
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