Экономист Виноградов: дефицит кадров требует возврата индексации пенсий

Инициатива вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам в России появилась на фоне дефицита кадров на рынке труда, который вызван проведением спецоперации и потребностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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