Украинские боевики с начала текущего года преднамеренно атаковали более 280 автобусов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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