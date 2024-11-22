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Содержимое холодильника семей разных стран

Содержимое холодильника семей разных стран

Очередной проект фотографа Питера Менцеля позволяет заглянуть в холодильники семей со всего мира. Так можно узнать не только о достатке, но и о национальных кулинарных традициях, уходящих корнями в глубь веков.

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