Содержимое холодильника семей разных стран

Очередной проект фотографа Питера Менцеля позволяет заглянуть в холодильники семей со всего мира. Так можно узнать не только о достатке, но и о национальных кулинарных традициях, уходящих корнями в глубь веков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии