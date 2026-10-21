Министерство обороны России составило проект бюджета на 2027–2029 годы. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны РФ Леонид Горнин.
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